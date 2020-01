Marina Calabró convocada para el Bailando 2020

Marina Calabró fue la primera que recibió la oferta de LaFlia. Es por eso que en el día de ayer la panelista se animó a dar la noticia en el programa "Los Angeles de la Manaña".

"Sí, me convocaron, no lo puedo creer. Me llamaron el 30 de diciembre y tenía un mensaje de Pato de LaFlia y pensé 'bueno, seguro me quiere invitar al programa de José María Listorti (Hay que ver)'. Y me dice '¿sabés para que te llamo, no?'. Le contestó que ni idea y me dice 'para el Bailando'. Hubiera sido la última opción, pero bueno, llegó la propuesta y siempre es halagador. Estoy proyectando el año y está bueno", dijo.

Igualmente Marina no se ve bailando en la pista: “seamos realistas, una cosa es no ser virtuosa y otra es estar enyesada y oxidada. No sería la primera pero tampoco tengo mucha gracia, ¿desde dónde la piloteo? No se me ocurre desde dónde".

Además, siguió dando su parecer sobre lo exigente que es el certamen: "a veces las escucho a las chicas que bailan decir ‘agregamos un ensayo a las dos de la mañana y ya habíamos ensayado a las siete menos cuarto, y después a las dos y cuarto, y después ocho y cinco. Ellas bailan bien y viven para eso, imaginate que yo me tengo que intentar en La Flia o en los estudios de Reina Reech. Y también tengo proyectos que tienen más que ver con lo mío, así que mucho no la veo".

Para finalizar y entre risas, se animó a bromear sobre como la puntuaría el jurado: “el otro día Pampito, panelista de Flor de Tarde, me dijo De Brito y Marcelo Polino son aliados, amigos y me van a defender; y me reenvía un mensaje de Ángel diciendo cosas horribles que va a poner uno, cero, menos uno. ¿Los amigos no están para esto? Pampita me va a destrozar, Flor Peña no creo porque tengo buena onda; pero no puedo confiar en nadie. Está lleno de enemigos ese lugar, es muy hostil".