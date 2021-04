Marina Calabró y la crítica más filosa hacia Pampita quien dijo no conocerla

Una nueva pelea mediática enfrentó a dos protagonistas inesperadas: Marina Calabró y Pampita.

Todo comenzó con unas polémicas declaraciones de Marina en Los ángeles de la mañana en donde dijo que la top tendría que estar agradecida de ella y de Jorge Lanata. Tras cuestionarla, Pampita recogió el guante y en su ciclo, Pampita Online la cuestionó: “¿Tendrán algo ellos personal? No digo LAM, sino esta chica Marina. La verdad es que yo no la conozco, no compartimos novio, no compartimos trabajo, nada. Me parece que nunca la vi en vida. Y si la vi, no la recuerdo”, lanzó.



Ahora, Calabró salió a devolverle gentilezas y en una charla con el ciclo Hay que ver, criticó a la modelo por sus dichos. “Ácidos somos con todos y nos bancamos que lo sean con nosotros como cuando Pampita dice que no me conoce”, empezó. “Lo de ‘no compartimos novio’ es ‘¿qué concepto tiene Pampita de que las mujeres nos peleamos por los hombres?’. Más heteropatriarcal no se consigue”, siguió muy picante.

“Lo que sí me gustó de lo que me dijo fue ‘esta chica’. Me sacó como dos décadas. Te dicen ‘esta chica’ y te imaginás a una pibita que recién arranca, no una tremenda grandulona de 47 años como yo”, agregó con sorna.

“Ningunear a alguien que labura hace 30 años. Si nunca me vio o no tiene una referencia de quién soy, está un poquito desinformada porque para bien o para mal algo sabés de mí. Y más si te dedicás a la comunicación. ¡Yo conozco a todos sus panelistas desde el primer al último porque es mi laburo!”, la cuestionó Calabró.

Fuertísima declaración de Marina Calabró contra Dalma y Gianinna Maradona

Luego de las declaraciones de Dalma y Gianinna Maradona tras la marcha para pedir justicia por la muerte de Diego Armando Maradona, de la que participaron sólo unos minutos junto a su madre, Claudia Villafañe ya que según ellas la prensa en búsqueda de testimonios les hizo imposible proseguir, Marina Calabró salió con los tapones de punta contra las hijas mayores del "Diez".

Marina Calabró, arremetió contra las jóvenes: “No me gustó lo que vi en Claudia y las chicas. En relación a los dichos de Dalma y a esta idea de qué sería un mundo mejor sin prensa, me parece que es desconocer que el periodismo es un factor constitutivo de una democracia y es garantía de la libertad en un punto”.

“Lo tomo en el contexto de una hija dolida que sigue sufriendo la muerte de su padre que aún no ha sido esclarecida. En ese sentido lo entiendo, pero la gravedad de lo que dijo no sé si se ha dimensionado… Porque un mundo sin periodismo es lo que piden los dictadores”, finalizó.