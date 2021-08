¡Martín Baclini y El Polaco estuvieron a los besos! La reacción de Barby Silenzi

Martín Baclini y El Polaco fueron vistos a los besos en un bar de Puerto Madero. Al ver esto, Barby Silenzi no dudó en hacer su descargo en las redes sociales debido al accionar de su pareja con el famoso invitado para la salsa de a tres en la pista de Marcelo Tinelli.

En medio de los ensayos para la salsa en trío para La Academia, Baclini junto a El Polaco, Barby Silenzi y varios del equipo, aprovecharon para ir a disfrutar de una cena en Puerto Madero.

Lo que parecía una simple cena entre amigos, terminó con una humorada entre Martín Baclini y El Polaco que quedó grabada por los testigos del momento. "Comele la boca", le decían sus amigos. Finalmente, sin dudarlo mucho, el empresario y el cantante se animaron a darse un pico muy apasionado.

"Me está engañando en mi cara", escribió en las redes sociales Barby Silenzi. De esta forma puso un poco de humor a la situación.

El pedido de Martín Baclini a Cinthia Fernández: “Que haga lo que quiera, que se case, que tenga hijos pero yo quiero estar”

La historia entre Cinthia Fernández y Martín Baclini parece tener un nuevo capítulo, lejos de la historia de amor que los unió. Es que el empresario rosarino blanqueó, durante una charla con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", que le gustaría seguir formando parte de la vida de su ex.

"Extraño la vida con Cinthia Fernández porque es el estado más lindo. Solamente ella y yo sabemos lo que vivimos", comenzó diciendo.

Ahondando sobre la relación que actualmente los une, Baclini reveló que el clásico de Diego Torres, "Déjame Estar", le recuerda a su ex y refuerza su pedido de estar presente en su vida más allá de la separación. "Yo veo la vida con tanto amor que a veces no distingo que es mi ex pareja… El tipo del que habla la canción es un tipo que quiere estar con ella. Que haga lo que quiera, que se case, que tenga hijos, pero yo quiero estar”, agregró, repasando algunas frases de la canción.

Sobre su relación con Charis, Bella y Francesca, las hijas de la panelista de "LAM" y Matías Defederico, el empresario rosario habló sin vueltas. “Dependo siempre de Cinthia para verlas. Pero ella es muy correcta en ese punto porque siempre me dice 'seguí la relación con mis hijas, ellas te aman'. Entonces, es muy fuerte. Cinthia me ha planteado cosas muy fuertes…Me dijo con mucho amor y respeto, 'pase lo que pase, no dejes de estar con sus hijas'”, confesó.