La angustia de Martín Liberman por no poder ver a su hijo, Blas, debido a la cuarentena

La historia de Martín Liberman y su búsqueda por convertirse en padre siempre fue conmovedora ya que buscó durante muchos años poder lograr su sueño y con su exesposa lo logró en 2009, cuando llegó Blas al mundo. El reconocido periodista tiene un gran amor por su pequeño heredero y es quizás por eso en esta cuarentena no la está pasando del todo bien ya que lleva más de 20 días sin poder verlo.

En diálogo con CARAS Digital, desde su casa, Martín contó cómo la está llevando: "Desde el 18 de marzo cuando se dictaminó la cuarentena yo estaba en mi casa con mi esposa (Ana Laura) y Blas estaba con la mamá así que hablando con ella entendimos que lo mejor era que él se quedara con ella como estaba y que respetemos la cuarentena a rajatabla. Soy muy respetuoso de las normas y en este caso además está en juego la vida. Hago chats, llamadas, y video todos los días con mi hijo y hace 21 días que no lo veo, esa es la situación, muy triste porque, lógicamente, lo extraño mucho, pero hay que afrontar esto que está pasando", comenzó relatando y luego contó cómo es su día a día.

"Con respecto al trabajo hago el programa todos los días por Skype, no estoy trabajando porque Fox decidió levantar la programación, lo cual me parece lógico teniendo en cuenta que el deporte no es una primera necesidad, de modo tal que estoy en cuarentena como cualquiera produciendo el programa de radio, trabajando en proyectos que tengo para el extranjero y compartiendo la cuarentena con mi esposa los dos solitos acá en casa. Eso sí, si la cuarentena se extiende, como parece que va a pasar, sacaré el permiso pertinente para visitar a mi hijo. Van tres semanas y no quise ni exponerlo a nada malo pero tampoco se cuánto va a durar. En casa soy muy cuidadoso, hago compras on line, pido delivery, tengo el disparador de alcohol al 70 por ciento, los trapos con lavandina. Soy muy meticuloso y tratando de hacer todo lo que depende de uno", sintetizó.