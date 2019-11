Tras su pelea con Mati Napp, Flor Vigna evaluó dejar el Bailando

La abrupta separación de Flor Vigna y Mati Napp generó sorpresa y también especulaciones sobre las verdaderas causas de esta ruptura. Pero la bailarina y su coach confirmaron que la distancia se dio en buenos términos y que fueron las fricciones en el Bailando lo que ayudó a la decisión.

Pero antes de distanciarse, tanto Vigna como Napp evaluaron dejar el certamen para "rescatar" la relación. "Con Mati estamos bien. Lo que pasó fue que dijimos 'no nos obliguemos a estar juntos si va a ensuciar nuestra relación laboral'", contó Flor en el prorgrama Siempre Show de Ciudad Magazine.

"También en un momento estuvo en debate dejar el Bailando. Pero me parece que no es lo más correcto. Hay un compromiso acá. En un momento era '¿elegimos lo laboral o elegimos lo personal? ¿Qué elegimos?'", continuó la ex chica Combate. "Somos dos personas que se quieren mucho, que al principio intentamos no estar juntos pero los sentimientos nos pudieron", siguió.

Luego, confirmó que fue el ciclo el que ayudó a aligerar la ruptura. "Sí, obvio. Nosotros nos levantamos juntos, vamos a ensayar, a veces tenemos doble ensayo y son muchas cosas juntos", disparó.