Matías Defederico opinó sobre la candidatura a diputada de Cinthia Fernández

Días atrás, Cinthia Fernández reveló su decisión de lanzarse a la política como diputada en el frente que lidera Amalia Granata. En medio de las repercusiones que causó este inesperado cambio de rumbo, Matías Defederico, su expareja, dio su opinión.

“Mejor si entra en la política así puedo estar más tiempo con las nenas, no tengo problema“, dijo Defederico en diálogo con Mitre Live. “Nunca supe del interés de Cinthia por la política. Prácticamente no hablamos, solamente por cosas de las nenas. Colegio y cosas puntuales. No hablamos de nuestras vidas. Lo había leído en redes hace un tiempo. Pero después quedó en la nada y ahora es el boom y está perfecto", agregó al respecto.



Luego, el deportista habló de cómo ve a su ex en cuanto a lo laboral: "Yo en ese sentido siempre hablé bien de ella. Jamás le voy a tirar mierda. En lo que hizo y trabajo es 100% profesional. Después si sabe o no, no es problema mío. Ella en lo que se mete lo hace al 100. Es muy profesional“.

“Le deseamos lo mejor, no tengo ninguna contra y si a ella le va bien, mis hijas van a estar felices“, cerró el futbolista.

Cinthia Fernández reveló cómo fue el parto de su tercer hija y apuntó contra Defederico

Cinthia Fernández apuntó contra Matías Defederico después de que el ex deportista asegurara que no la dejó sola el día del parto de Francesca, su tercer hija.

El futbolista contradijo a la "angelita" quien aseguró que no estuvo presente en tan importante momento. “¿Es verdad que fuiste capaz de dejar a Cinthia sola pariendo a su hija mientras vos estabas de joda?", le preguntaron sus seguidores y Defederico respondió: “Falso. Gracias a Dios pudimos estar juntos en los dos partos de nuestras hijas”.

Lo cierto es que, al enterarse de esta frase, Cinthia se encargó de contar su verdad con un fuerte descargo. “Están diciendo que mi ex me desmiente a mí de haber ido a parir sola. Quiero aclarar esa situación porque no mentí nunca", dijo en sus Stories.