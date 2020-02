Matías Deferico denunció públicamente a Cinthia Fernández

Cinthia Fernández se vio envuelta en una nueva polémica después de abandonar las grabaciones de Pasapalabra. Según informaron en Los ángeles de la mañana, la morocha tuvo un ataque de llanto en el ciclo.

"Ayer tuvo un ataque de llanto, de angustia y se fue de la grabación. Se descompuso y me dijo que era por un problema familia", dijo Ángel de Brito. "Pude averiguar algo más. Ella está teniendo problemas nuevamente con Matías Defederico. Parece que él quiere sacar a las nenas de la obra social... no sé si también le estaba pagando la cuota a ella pero sé que las quiere retirar a las nenas", agregó Karina Iavícoli.

"Ella se está ocupando al 100% de las nenas. Está sola con todo y se siente desbordada. Ayer por ejemplo, hablé con ella por otro motivo y estaba a las corridas comprando todo lo que es para el colegio. Entiendo que es su responsabilidad como madre en parte, pero él es el padre de las nenas también", acotó Mariana Brey al respecto.

Tras esta polémica, Defederico hizo un duro descargo público contra Fernández. "Yo la verdad quiero salir de todo este circo ridículo del que vive mi ex, pero llegar de entrenar y tener miles de mensajes ya me tiene re podrido. Yo no vivo haciendo un reality de mi vida, pero ya me cansan. Acá, con pruebas como siempre, el abono de la mensualidad de Osde de mis hijas y el de Cinthia están al día. El cual sigo pagando por buen pibe después de dos años de separado. Todo tiene un límite, dejen vivir en paz y sean felices, viejo", expresó en Insta Stories.