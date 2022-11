Melody vs El Hotel de los Famosos: "Si supieran como me dejó la salud mental"

Dura crítica

Melody Luz participó en la primera temporada de El Hotel de los Famosos, el programa en el que se caracterizaba por la destreza física en las competencias por cada uno de sus participantes.

La bailarina conoció en el reality a su gran amor, Alex Caniggia. Todo parecía ser color de rosas, pero en las ultimas horas dio polémicas frases sobre le reality show del el trece.

La ex participante realizo en los últimos días un tremendo descargo en sus Stories de Instagram, sobre el reality, comenzó dicien

do: "Me vi todos los episodios de El Hotel de los Famosos, ¿es verdad todo lo que pasó?", en tono de burla, y continuó: "Basta del Hotel, de esa mier... Si supieran cómo me dejó la salud mental ese reality...".

"Ah sí, cierto que me fui con 7 puntos en la pierna y se re ocuparon de mí... Por eso, tendría que estar agradecida, RE", continúo al recordar el accidente que tuvo en su ultima competencia que la hizo abandonar el reality.

¿Que dijo Melody Luz de Alex Caniggia?

La bailarina oriunda del Partido de San Martin, hablo de su relación con Alex Caniggia, y dijo : "Obvio que ahí conocí al amor de mi vida y me conoció más gente pero nunca más me metería a un reality".

Antes de finalizar con su descargo, la exparticipante generó un descargo al revelar que estaría contando en su canal de YouTube de lo sucedido y su verdad. "Lo estoy armando para subir a YouTube. Hay muchas MUCHAS MUCHAS cosas que no saben. Y ya saben, siendo mujer y 'nueva' en el ambiente, tenés que cerrar el or... Pero no más".