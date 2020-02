El mensaje de Mica Viciconte, ¿dedicado a Nicole?

En medio de la polémica entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, Mica Viciconte dejó un contundente mensaje en redes sociales.

Aunque no quiso dar nombres, la actriz hizo un irónico post, ¿dedicado a la modelo?

“4 cosas seguras: 1 - todo vuelve 2 - todo pasa por algo. 3 - el que se va, no hace falta. 4 - lo que se hace, se paga”, comienza su mensaje.

“En la vida hay momentos buenos y malos. A veces tener una buena actitud o estar con autoestima alta no es sinónimo de estar bien (las redes juegan un papel importante en esto porque no todo lo que vemos es auténtico). Cuando hay amor propio no hay por qué joder al otro. Nuestras decisiones tienen impacto a futuro. Decidir requiere pensar y asumir la responsabilidad de las consecuencias. Si "vamos cosechando mal" difícilmente seamos felices. También podemos llegar a perjudicar a quienes más queremos”, disparó.

Luego, la rubia compartió consejos para “sentirse más plenos”. Trabajar la paz interior: esto implica aceptar que los problemas son parte de la vida. Lo importante es vivir en armonía. “Valorar a nuestra gente: quedarnos cerca de ellos, prestarles atención, escucharlos y regalarles compañía. Hay que disfrutar, ser y DEJAR ser feliz. Cuando vayas a decir algo, que tus palabras sean mejores que tu silencio”, cerró.