Mica Viciconte se instaló en su nueva casa y mostró la inusual solución para dormir sin muebles

Mica Viciconte compartió la primera imagen de su nueva morada después de la reciente mudanza junto a su pareja, Fabián Cubero, y su hijo Luca. La pareja se enfrentó a un curioso desafío al tener que improvisar para descansar en su hogar recién estrenado, aún desprovisto de muebles.

La nueva casa, ubicada en el mismo country de Escobar donde residían anteriormente, resulta ser más modesta que su antigua vivienda. La decisión de mudarse se tomó debido al aumento del alquiler, que llevó a la familia a buscar una propiedad más accesible mientras construyen su hogar propio.

Recientemente, Viciconte generó polémica al mencionar la venta de muebles y objetos obtenidos por canjes publicitarios que no llevaría a la nueva casa por no "entrar". A pesar de esta controversia, la pareja ya se instaló en su nuevo hogar, aunque aún no ha tenido tiempo de acomodar los muebles.

La nueva casa de Mica Viciconte

En una imagen compartida en sus Historias de Instagram, Mica mostró la habitación principal que aún no cuenta con sus muebles. "Colchón inflable y practicuna. No se necesita nada más", escribió la panelista, evidenciando su ingenio para adaptarse a la falta de mobiliario.

La habitación se presenta con detalles sencillos como un aplique de luz colgando del cieloraso pintado de blanco, paredes en un tono verde cemento, cortinas black out blancas en las ventanas y un piso de madera flotante.

