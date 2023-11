Mica Viciconte estuvo en PH "Podemos Hablar", donde tuvo la oportunidad de hacer un descargo sobre la relación que tiene con las hijas de su pareja, Fabián Cubero y su exesposa Nicole Neumann.

La panelista en "Ariel en su Salsa" habló del conflicto que tiene el exfutbolista con la modelo y como lleva a diario el vínculo que mantiene con Indiana, Allegra y Sienna Cubero, hijas del ex matrimonio.

Fabian Cubero y sus hijas con Mica Viciconte

La marplatense abrió su corazón y habló desde otro ángulo en medio de todo el revuelo mediático que existe desde tiempos memorables entre Fabián Cubero y Nicole Neumann.

El escandaloso divorcio, la relación de la modelo con su hija mayor, dinero de por medio y abogados generó un revuelo mediático en la farándula argentina y Mica Viciconte expresó como lo vive con su pareja.

El descargo de Mica Viciconte con las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann

En un cara a cara con Horacio Cabak en PH, la guardavidas dijo: "Me cargan una mochila que a mi no me corresponde", comenzó relatando. "Yo siempre digo que vine par aportar amor. Construí mi familia que me encanta y lo desee mucho tiempo. Siempre estuve tranquila por que con el tiempo las cosas iban hablar por si sola", arrojó Viciconte en su descargo a corazón abierto.

Al mismo tiempo, y siguiendo en torno a la relación que tiene Mica Viciconte con Indiana, Allegra y Sienna Cubero, dijo: "Yo nunca se me ocurrió ocupar el rol que no era mío", dejando en claro que jamás busco reemplazar a Nicole Neumann como madre de las nenas.

Indiana, Allegra, Sienna y Luca Cubero

Mica Viciconte también contó como se maneja con Fabián Cubero cuando los problemas con su exesposa, Nicole Neumann, busca conciliar y tener paz para que no perjudique a su familia. "Siempre de mi lado, fue recomponer. Cuando vi que las situaciones no se pueden recomponer es difícil". Antes de finalizar, agregó: "Para mi no hay una diferencia, es para todos igual", cerró la guardavidas en PH.

J.M