La palabra de Milagros, la supuesta "tercera en discordia" entre El Polaco y Barby Silenzi

Hace unos días, El Polaco y Barby Silenzi confirmaron su separación luego de los rumores que indicaban que estaban atravesando una fuerte crisis. “El motivo no lo voy a decir, pero fueron muchas cosas de ambos lados. No fue que él hizo mil cosas y yo soy una lady. Cada uno tiene lo suyo y llegó hasta acá”, dijo la bailarina a Mitre Live restándole culpas al cantante, sin embargo, las versiones sobre terceras en discordia no tardaron en aparecer nombres.



De hecho hubo una mujer que fue señalada como la persona que generó la ruptura definitiva de la pareja. Se trata de Milagros Ronchetti, una chica de 29 años que trabaja en un kiosco en la provincia de Santa Fe y que conoce al músico desde hace años.

“Con respecto a Mili, niega rotundamente este supuesto romance. Me dijo ‘Es mi amiga hace más de 16 años, no hablen pavadas, no estuve con ella. Y para que sepan, solo sábado y domingo estuve en Santa Fe; jueves y viernes estuve en Rafaela’”, dijo Barby Franco en Los ángeles de la mañana sobre una charla que tuvo con El Polaco.

En medio de las versiones que siguieron circulando, Milagros rompió el silencio en una charla por Instagram con Intrusos: “No quiero líos, no soy así. No me gusta todo esto. Es tal como lo dijo el Polaco. Somos amigos o conocidos hace un montón. Entre nosotros no pasó absolutamente nada”.

De acuerdo a la joven, se comenzó a rumorear sobre ellos luego de que trascendiera una foto en redes en donde se los ve muy cercanos: "Solo somos amigos y nada más. Es mentira que salimos a comer y que pasó todo el fin de semana conmigo”, cerró.

Barby Silenzi reveló los verdaderos motivos de su separación con El Polaco

Aunque las versiones apuntan a una tercera en discordia, Barby Silenzi aseguró que las verdaderas causas de la ruptura con El Polaco prefiere no exponerlas. Sin embargo, dijo que en la pareja los errores fueron mutuos.

"A nuestra pareja nos agarró la cuarentena y la pandemia. Eso nos influyó. Hubo cosas que no fueron de un día para el otro. La pareja es de a dos. Fueron muchas cosas de ambos lados, no es que él hizo mil cosas y yo soy una lady que no hizo nada", dijo en una entrevista para Mitre Live.

"Entre nosotros está todo bien. Nos queremos mucho. Tenemos una hija en común y tenemos que salir adelante. Somos grandes, cada uno sabe qué hizo y que no hizo. Tenemos que estar bien. Cada uno por su lado. Si nosotros estamos mal, los chicos están mal. Como siempre hubo mucho amor en nuestra pareja, no se va a cortar porque nos separamos. No voy a hablar mal del padre de mi hija. Lo que tendré que hablar lo haré a puertas cerradas", apuntó.