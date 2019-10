Miley Cyrus se emborracha y llama a su ex, Liam Hemsworth

Un amor no se olvida tan fácilmente y para Miley Cyrus estaría siendo difícil pasar de página. Si bien la cantante volvió a darle una oportunidad al amor junto a Cody Simpson, al parecer, no habría superado su ex, Liam Hemsworth, a quien llama cuando se emborracha. El actor, por su parte, ignora sus llamadas y ya está en pareja nuevamente con una joven actriz de 22 años.

Personas cercanas a la artista aseguran que cuando ella se encuentra en estado de ebriedad, llama al actor australiano y que es tan insistente que el actor no le responde ninguna llamada.

Por otra parte, hay quienes dicen que la cantante sube fotografías a su cuenta de Instagram con la esperanza de llamar la atención de su exesposo. Por este motivo, varios medios de comunicación, creen que la relación con Cody Simpson es una farsa y que Miley aún está enamorada de Hemswhorth.