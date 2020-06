El ex de Miss Bolivia se autodenunció y negó las acusaciones de la cantante

Emmanuel Taub, sociólogo e investigador del CONICET, se presentó ante la Justicia después de la denuncia en redes sociales por violencia de género de su ex mujer, Miss Bolivia.

El sociólogo se denunció a sí mismo el lunes por la noche mediante un escrito presentado por su abogado ante el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad en el que niega haber ejercido violencia contra ella. Además, pide que se cite a declarar a la artista.

En el escrito Taub también da un detalle cronológico de cómo fue la separación. “La idea no es denunciarla a ella puntualmente, para nada. La intención es que tome intervención la Justicia para que el tema pueda correr por los andariveles correspondientes. El perjuicio para Taub fue tanto personal como profesional, ya que se le suspendieron distintas actividades y charlas”, dijo Jorge Monastersky, abogado de Taub.

Según informaron en Los ángeles de la mañana, en el documento el investigador da a entender que su ex mujer tomó mal la separación por lo que adquirió una actitud agresiva. "Los mensajes ofensivos continuaron hasta que le dije que no quería discutir. Vino a mi encuentro a prepotearme porque había detenido a la discusión, porque me estaba atacando con sus mensajes", dice parte del relato.

"A las 3 de la mañana del 30 de abril le fui a despertar a contarle la decisión de irme y se desató un escándalo a los gritos por su parte", agrega.

Luego, el relato continúa con detalles matrimoniales en los que cuenta cuáles fueron algunas de las discusiones frecuentes. “Hablamos al respecto sobre lo que nos pasaba y por primera vez me dijo que ella sentía angustia porque trabajaba de noche y no me metía a dormir con ella porque era lo que vivió de chica con su papá y el divorcio de sus padres, en donde él la dejaba esperando a la salida del colegio hasta que al anochecer la celadora debía llamar a la madre para que la busque. Me dijo que eso para ella era una violencia simbólica que le ejercía el padre y que lo veía en mí", revela.

Días atrás, Miss Bolivia compartió imágenes de lastimaduras en brazos y dio a entender que esas agresiones fueron de su ex marido. “En cuanto a las raspaduras del brazo que publica en alguna de las fotos recuerdo que tales imágenes nada tienen que ver con hechos de violencia de género sino con un posteo que había hecho en Instagram relatando que había que cuidarse con el piso mojado (esas fotos son algunas de las que posteó en la supuesta denuncia de violencia de género)", aclara.