Mónica Farro desmintió su separación de Leandro Herrera

En medio de los rumores de una nueva crisis con su esposo, Mónica Farro desmintió estar separada de Leandro Herrera.

Fue el periodista Juan Etchegoyen para “Mitre Live” quien reveló que tuvo una charla con la vedette en donde desmiente estar separada. “Acabo de hablar con Mónica Farro, ella está muy enojada con el periodismo por inventar una información”, empezó. “No pueden afirmar algo sin preguntarle a la protagonista, de mi vida privada no hablo más. No tiene nada que ver el Tik Tok con mi vida privada. La información que se dio no es valida”, le dijo Farro.



Luego, Mónica dio detalles de lo que aconteció hace unos días y que había reavivado las versiones. “Él se fue con los muebles cuando decidió irse de la casa. Esto pasó cuando cancelamos el divorcio. Para irte a otro lugar, tuvo que llevarse algunas cosas”, explicó.

“Hicieron todo un menjunje de cosas que no tienen nada que ver. Ya pasó la noticia. Cuando yo decida que la situación de las casas separadas me cansó, lo voy a decir yo”, dijo Farro y luego cerró: “Ya no voy a explicar nada de mi vida privada. Yo no tengo que explicar nada. Por ahora, estamos viviendo en casas separadas y muy tranquilos”.



Mónica Farro sobre los “haters” y las redes sociales

Mónica Farro tiene más de 900 mil seguidores en Instagram, red social donde suele desplegar su costado más sexy y compartir sus rutinas de entrenamiento. Sin embargo, también es por esa misma vía de contacto en la que los llamados “haters” canalizan sus críticas y agresiones.

“Te critican hasta el color con el que tenés pintadas las uñas, se meten con tu cuerpo o no valoran esas cosas que uno hace. Uno muestra algo que le parece lindo y después la gente puede opinar diferente; pero cuando las críticas pasan por un lugar totalmente deconstructivo, no está bueno. A mí me agreden y opinan si estoy operada o no. Y la verdad es que la boca y nariz son mías, y aquello que me operé, lo hice para mejorar mi físico”, dijo a CARAS tiempo atrás.

Pero Farro asegura que estos comentarios ya no la afectan y en algún punto hasta le causan gracia, por lo que a veces decide contestar a las críticas que le dejan en su muro los seguidores. Aunque también señala que en ciertos posteos prefiere bloquear la posibilidad de dejar comentarios para no leer mensajes que sean ofensivos.

