Mónica Farro rompió el silencio tras la polémica por el móvil en Intrusos: "No me siento en falta"

"La verdad que me parece que la gente se equivoca demasiado. Yo estoy en cuarentena pero no estoy presa adentro de mi casa. Puedo salir al hall del edificio las veces que tenga ganas. De hecho se puede ir al súper, a la farmacia, y es lo mismo. Yo ni siquiera salí del edificio, estoy adentro", expresó Mónica Farro en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen para Radio Mitre luego de aparecer en un móvil para Intrusos despertando la bronca de los televidentes que aseguraron que había violado la cuarentena preventiva y obligatoria dispuesta por el Gobierno Nacional.

"Y lo que hizo Pablo (Layus), el notero, fue entrar y poner un pie adentro del hall del edificio. Qué es lo raro, qué es lo malo. Yo, Mónica, por lo menos no rompí ninguna cuarentena. Y ellos están trabajando, tienen su permiso. La verdad que me parece demasiado exagerada la gente que critica o habla al pedo. Cada uno tiene que ver lo que hace en su casa y en su vida de cuarentena", continuó la vedette.

"No me siento en falta para nada, porque no estoy presa entre cuatro paredes. De hecho subo a la terraza del edificio a colgar la ropa, voy al hall si tengo ganas. Es lo mismo que un repartidor de pizza, que he recibido varias veces esta semana. Me parece que se fueron de mambo", concluyó indignada en la nota en cuestión.

Mónica Farro respondió a las críticas después de su móvil en @Intrusos. Acá su testimonio donde dice que las personas que la criticaron “se fueron de mambo”. pic.twitter.com/ONY152awQK — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) March 26, 2020

Vale recordar que tras la polémica nota, Jorge Rial salió a hacer un "mea culpa" y aseguró: "Hoy en @Intrusos cometimos la torpeza de romper la cuarentena para entrevistar a @farromoni Una actitud absolutamente irresponsable que solo me lleva a pedir disculpas públicas. Personalmente estoy respetando el aislamiento y le pido a todos que lo hagan. #QuedateEnCasa", expresó el conductor en su cuenta de Twitter.

Hoy en @Intrusos cometimos la torpeza de romper la cuarentena para entrevistar a @farromoni. Una actitud absolutamente irresponsable que solo me lleva a pedir disculpas públicas. Personalmente estoy respetando el aislamiento y le pido a todos que lo hagan. #QuedateEnCasa. — JORGE RIAL (@rialjorge) March 26, 2020