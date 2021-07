Mónica Farro se separó otra vez y su ex se llevó el televisor

Mónica Farro atraviesa una nueva crisis con su marido, Leandro Herrera. Según informó Carlos Monti en Nosotros a la mañana, el joven entrenador habría dejado la casa que compartían.

La vedette había confirmado la ruptura a inicios de julio y aseguró que se divorciaría de su pareja. Sin embargo, decidió cancelar los trámites para intentar recuperar la pareja. "El plan era que él fuera los fines de semana y que se acomodaran a esa nueva realidad”, contó el periodista en el programa de El Trece.

Lo cierto es que, tras esta información, Monti dio detalles de la nueva crisis con Leandro Herrera. "La cosa no funcionó, y la cuestión es que el viernes pasado, vecinos de donde vive Mónica Farro en el barrio de Belgrano, sobre la Avenida Cabildo, vieron salir de la casa a Leandro Herrera con sus pertenencias: un televisor y un sillón", agregó.

La palabra de Mónica Farro: "Estamos jugando a ser novios"

Días atrás, Mónica Farro habló en exclusiva para CARAS y reveló su situación actual con su pareja.

“Estamos jugando a ser novios, cosa que no me gusta. Yo también tengo mis límites y mis tiempos. Y voy a ver si el proceso es que este hombre tiene que estar en mi vida y esta es la manera de encontrarnos de una manera sana, genial", dijo antes de que trascendiera su nueva ruptura.

" Pero si yo estoy casada, lo estoy para vivir con mi marido. No soy de la idea de que cada uno viva en lugares diferentes, pero juntos ya no podíamos estar. Hay mucho amor, que es lo más importante, pero soy consciente que esto a mí, a Mónica, me puede enfriar mucho. Veremos cuánto tiempo nos dura esta distancia. Pero si no funciona, el divorcio lo pediré yo”, aseguró la actriz.

