Morena Rial prendió el ventilador y en un tremendo exabrupto televisivo apuntó principalmente contra Jorge Rial, pero también con su hermana, Rocío, de quien está distanciada hacer mucho tiempo.

Tras la polémica entrevista que dio en A la tarde, Morena habló con LAM y contó cómo está su relación con su hermana menor. “No, yo la bloqueé. Yo no hablo con gente que… No voy a perder tiempo”, arrojó.

“En su momento, cuando yo quedé embarazada, mi hermana decía que no era su sobrino. Ahora lo quieren. Es mi hijo. Mío y de su papá”, agregó la joven remarcando la distancia que tuvo con Rocío.

Morena Rial fulminó a Jorge Rial y desató la guerra

Morena Rial aseguró en el programa de Karina Mazzocco que Jorge Rial “siempre se manejó por plata”, lanzando: “Falto amor, Jorge. Eso es lo que no tenés. A mí no me amó, menos amó a mi hijo”.

Por otro lado, y sin dejar pasar por alto el infarto que sufrió Jorge Rial en Colombia, Morena Rial se refirió al karma como uno de los responsables del episodio casi mortal: “Mis respetos hacia el karma y las vueltas de la vida, porque no voy a ser yo quien se las cobre, sino la vida. Por eso le pasa lo que le pasa. ¿No?”.

“Hasta que no se le vaya el poder o la mafia que tiene no vamos a poder llegar a ningún lado. Yo miedo no le tengo”, agregó Morena Rial, culpando a Jorge Rial por el distanciamiento existente entre padre e hija. “Tengo mensajes espantosos de mi papá, pero no le respondo. Lo bloqueo”, reveló.