Morena Rial pasó por distintos medios del mundo del espectáculo y dejó a todos anonadados con las declaraciones que hizo en contra de su padre. La joven de 24 años aseguró que no quiere tener ningún tipo de relación con Jorge Rial y que hará que su hijo jamás tenga una buena imagen de su abuelo.

La pelea entre Morena y Jorge data de hace varios años atrás. La cantidad de parejas que tuvo el periodista jamás fue de agrado para su hija y eso generó incontables peleas que, hoy, parecen no tener retorno. La joven aseguró que volverá a vivir a Córdoba lejos de Rial por todas las acusaciones que hizo en su contra.

Morena Rial acusa a su padre de haberla internado en un psiquiátrico

La relación en el clan Rial empezó a venir en picada desde el 2018, donde Morena ya había manifestado los primeros desacuerdos con su padre respecto a su modo de vida. Según la joven, a los 17 años Jorge la echó de su casa porque no se llevaba bien con Agustina Kämpfer, la pareja de aquel entonces.

Morena Rial y Jorge Rial

A sus 19 años Morena quedó internada por un problema de salud y, de un momento a otro según declaró, despertó en un centro de rehabilitación psiquiátrica sin su consentimiento. "No sé lo que pasó. Estaba internada, me durmieron y me trajeron para acá. Todavía no sé quién fue. Ayudame a salir. Mandame fuerzas", le escribió Morena a Ulises Jaitt, quien compartió la noticia.

Desde el programa A la Tarde, ayer, la hija de Jorge recordó lo que sufrió durante aquella internación y reveló que le dolió la indiferencia de su padre, quien decidió irse de viaje mientras ella seguía en el centro de rehabilitación.

Morena contra Jorge Rial por el alquiler del departamento

El nuevo escándalo en el clan Rial recrudeció luego del infarto que el periodista sufrió en Colombia. Rocío y Morena tuvieron que viajar inmediatamente para acompañarlo y ver cómo seguía su cuadro médico. El enojo de la hija menor es a causa de la acusación de Jorge respecto al accidente.

Según Morena, el exconductor de Intrusos la culpabiliza del infarto por todas las peleas que tienen, y es que Jorge siempre le rogó para que dejara de vivir en Córdoba y se instalara en Capital Federal. Sin embargo, el conflicto escaló porque Rial le dijo a Morena que tiene que empezar a trabajar por si sola.

“Me cortó la niñera de mi hijo y el alquiler de mi departamento, y me hizo volver de Córdoba al pedo”, expresó. A raíz de esto, la joven hizo un desagradable chiste con los problemas de salud de su padre y juró que su nieto jamás lo conocería.

La joven acusó a su padre de excluirla de los medios

Otra de las contundentes declaraciones de Morena contra su padre es que lo acusa de ser el responsable de correrla de los medios de comunicación. Años anteriores ya se hablaba de que Jorge mueve contactos para dejar afuera a las personas que le caen mal o con quienes tuvo problema.

La Niña Loly fue una de las que lo acusó de bajarla de proyectos laborales luego de su ruptura y así lo ratifico la joven de 24 años. “Hasta que no se le vaya el poder o la mafia que tiene no vamos a poder llegar a ningún lado. Yo miedo no le tengo", expresó.