Morena Rial y la relación con el amigo de su ex novio

Morena Rial fue acusada de estar saliendo con el amigo de su ex novio, el padre de hijo. El rumor de la noticia salió a la luz cuando el usuario de la cuenta de Instagram @chusmetiando1 publicó: “More Rial está de novia con un amigo de su ex, el papá de su hijo. Esto hizo que los hombres se pelearan”. Se desató la polémica.

Los comentarios y críticas no demoraron en llegar. “No tenía códigos” , “icardeada”, fueron uno de los comentarios que hicieron. Pero todo dio un giro inesperado cuando pasó de ser un rumor a ser confirmado por la misma More Rial, quien salió a defenderse con los tapones de punta.

Sin embargo More Rial tuvo una charla por WhatsApp pon Juan Etchegoyen (Mitre), donde desmintió su romance y dijo: “Hablé con Morena Rial que fue vinculada a un futbolista en los últimos días. Les diría que está un poco enojada por los rumores de romance que le han creado, obviamente me desmintió este romance con Gonzalo”.

“Yo le había escrito cuando salió la noticia, me respondió de manera escueta diciéndome que no tiene nada que hablar. ´No tengo nada que hablar, no existió absolutamente nada´, me dijo. Me desmintió categóricamente esto”, y aseguró: “Imagino que estos rumores la han sorprendido incluso a ella. No quiso dar ningún detalle y me pidió que aclare que está soltera".

La mediática finalizó diciendo: “A mí me llama poderosamente la atención que se hayan vuelto a seguir con (su ex) El Maxi. Morena Rial está soltera y me desmintió los rumores de romance con Gonzalo Cabral”.