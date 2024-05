Damián Betular estuvo como invitado en "Ferné con Grego", el programa de entrevistas de Grego Rossello. El famoso pastelero habló sobre varios temas y además reveló que Máxima Zorreguieta y Nati Jota se parecen mucho en cuanto a lo que comen.

Betular es un pastelero reconocido mundialmente y cocinó para muchas celebridades como la reina consorte de Holanda, Mick Jagger y Will Smith, entre otros. Ahora se encuentra trabajando como co-conductor en "OLGA", uno de los programas de streaming más importantes de Argentina, junto a Nati Jota, Eial Moldavsky y Homero Pettinato, donde muestra otra faceta de su talento.

Damián Betular, en una charla con Grego Rossello, contó en qué se parecen Máxima Zorreguieta y Nati Jota. "Ella cuando está acá a las hijas las hace hablar en español. Como que no ha perdido sus raíces y no las quiere perder. Ella es media argenta para comer también, la carne, la papa, es medio una Nati Jota. No come tan marrón, pero come así", explicó el pastelero sobre su compañera y la Reina consorte de Holanda.

