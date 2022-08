Nico Cotton, el productor del momento nominado a 17 premios Gardel: "Prefiero hacer música que perdure en el tiempo"

Nico Cotton podrá ser un nombre desconocido para el público general, pero es uno de los hombres más requeridos en la escena musical actual. El productor, ingeniero de mezcla y compositor suena fuerte para los premios Gardel 2022 que se llevarán a cabo esta noche, y en donde tiene 17 nominaciones en trabajos que hizo con artistas como Wos, Cazzu, Nicki Nicole, Conociendo Rusia, Ca7riel, Juan Ingaramo, entre otros.

“No pongo mi energía en las nominaciones, pero que caigan cosas así del cielo me dan una motivación. Es lindo para aprovechar y hablar del trabajo que hace un productor, que por lo general está muy detrás de escena. También como una inspiración para nuevos productores. Esta charla, como la que tenemos nosotros, puede ayudar a alguien que quiera iniciar este camino”, dijo en diálogo con CARAS Digital previo a la premiación.



“Mi trabajo como productor siempre cambia, puedo estar haciendo algo full urbano como el trabajo que hicimos con Cazzu o como el disco que estamos haciendo con Soledad Pastorutti que es todo folclore”, relató Cotton sobre los proyectos que lo llevan a ser uno de los productores más cotizados dentro del ambiente local.

-¿Cómo es el trabajo que hacés mano a mano con el artista?

-Va variando mucho porque depende del artista y cómo se involucre en el proyecto. En el caso de Sole, ella me llamó primero para hacer algo medio pop moderno, teniendo en cuenta las cosas que yo suelo producir, pero cuando nos juntamos yo le dije que hagamos un disco folclore. Ella se sorprendió, porque tal vez haya mucha gente que piense que eso no está de moda, pero para mí la música va más allá de las modas y las reproducciones.

La idea era ir a las raíces. Cuando decís Sole pensás en folclore, y si bien ella es muy buena y le salen muy bien todos los estilos, yo quise ir por ese lado. Así estamos, ahora estamos grabando el disco y re contentos porque está quedando buenísimo. Es nuevo para mí y para ella porque se está volviendo a reconectar.



Nico Cotton. junto a Juan Ingaramo

Yo tengo una curiosidad y apertura musical y trato de no tenerle miedo a nuevos estilos. Eso enriquece la paleta de colores que uno después usa. Además, sucede que hay algo en el sonido que se va influenciando entre los diferentes proyectos con los que estoy.

-¿Cómo es el trabajo en este sentido con los artistas jóvenes con los que estás trabajando?

-Depende mucho quien. Por ejemplo, con Conociendo Rusia se mete mucho en la producción o en el caso de Cazzu, ella te deja trabajar, pero se mete mucho y sabe lo que quiere. Tenés que interpretar qué es lo que quieren para poder darles eso, lo mismo pasa con artistas a los que les cuesta expresarse en ese sentido, vos tenés que meterte hasta encontrar algo que les guste. Hay que saber interpretar las emociones.



En el estudio junto a Conociendo Rusia

A mí me pasa mucho que cuando tengo una canción y después la escucho con alguien, esa energía te cambia mucho y al toque te das cuenta de lo que tenés que investigar para ver qué hace falta. Cuando yo trabajo con el artista quiero que suene a esa persona, no a mí. Yo lo único que hago es ayudarlos a lograr ese sonido.

-¿Te enfocás en que un tema o colaboración sea exitoso?

-Trato de no darle mucha importancia de que sea un hit, las reproducciones, etc. Hay muchas plataformas, ahora hay algo de una inmediatez que antes no pasaba, la música se consumía de otra manera. Hoy en día vas haciendo zapping con las canciones.

Se viraliza muy rápido y por ahí hay temas que quedan en el olvido. Yo prefiero hacer música que perdure en el tiempo y que tenga contenido. No siempre sale, pero siempre tengo la cabeza puesta en que salga algo musical y no un éxito o algo que la pegue.

-También están estos fenómenos como en el caso de Bizarrap que se convirtió como algo en sí mismo con sus sessions…

-En el caso de Bizarrap está buenísimo lo que hace, es super talentoso… Quizás hay otros ejemplos, pero hay algo de que se mide mucho la música en cantidad de reproducciones y eso está matando un poco el arte, porque es algo muy inmediato. Es algo además que todos pueden ver. Y hay casos que está bueno y también para uno es algo divertido, pero después hay que entender que hay mucho negocio en el medio y que son parte de una industria.

Pero es eso y en mí caso, también consumo esa música, como el último disco de Bad Bunny que es uno de los que más reproducciones tiene y otros que no tienen nada de reproducciones.

Las mujeres en el centro de la escena

“Estoy trabajando con Sole, con María Becerra, con artistas que siempre nos juntamos a componer, con Cazzu. Hay muchas cosas para hacer y lo de ellas está quedando increíble”, aseguró Cotton sobre los proyectos que tiene este año con músicas.



María Becerra, Cazzu y Nico Cotton

“Estamos justo en un momento de la industria en donde lideran las chicas, como Rosalía, María, Tini, Cazzu, Nicki Nicole, y eso me encanta que pase”, agregó el productor, asegurando además que con ellas hay mucho para enriquecer a la música. “Son todas muy talentosas, con diferentes cosas para explorar y eso es muy positivo, porque cada una tiene su estilo, eso le viene muy bien a la música”, cerró reconociendo el valor que le aportan a la escena actual y la influencia que generan en el público.