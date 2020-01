¡Reconciliados! Nico Occhiato y Flor Vigna fueron descubiertos infragantis

Nico Occhiato y Flor Vigna se reconciliaron y Ángel De Brito dio a conocer las pruebas, hoy por la mañana en LAM.

El conductor reveló: "tenemos las primeras imágenes de la prueba de que volvieron Nico Occhiato y Flor Vigna. Eran tres am, madrugada de lunes a martes, agarraron Panamericana. La zona que los vimos es una zona de hoteles, pero no creo que hayan ido a hoteles alojamiento. Fue camino a la casa de él. Estaban volviendo. Él no trabajaba martes a la mañana".

De Brito se animó a dudar sobre la relación y poner en jaque el estado: "No sé si es un noviazgo formalmente o ya se están acercando. Ellos se acercaron el año pasado y negaron todo, pero esto prueba todo".

"Los engancharon en una estación de servicio. Pararon a comer. Él está viviendo en Pilar. El3 tiene programa, termina tarde, iban por Panamericana, se baja ella del auto, pero él la llama y le pide que no baje porque la iban a ver. Tarde", agregó el periodista.

Ángel había adelantado las imágenes con una serie de tuits en los que no develaba las identidades de los protagonistas. Los rumores de reconciliación empezaron a circular cuando ambos coincidieron en las instancias finales del Bailando.

