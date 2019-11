¿No había paz? El terrible palo de Nicole Neumann a Fabián Cubero

Hace un par de semanas atrás, Nicole Neumann (39), viajó con las hijas que tuvo con Fabián Cubero (40), Indiana, Allegra y Sienna, a Punta de Este a festejar su cumpleaños. Si bien todo transcurrió con normalidad, a su regreso, "Poroto" se enteró que una noche, su ex esposa habría dejado solas a sus hijas en la habitación de un hotel y se habría ido a bailar con amigas. A raíz de lo ocurrido, el jugador de Vélez mostró todo su malestar y dijo que un adulto debió quedarse con sus hijas y que esa situación no le gustó.

Esta mañana, "Involucrados" fue a buscar el testimonio de Nicole y la modelo fue tajante y le tiró un palito a su ex: "A mis hijas prácticamente las crié sola. Cualquier mujer de jugador sabrá que son 40 días de pretemporada y que no hay fines de semana, ni feriados, ni nada. Mis hijas están bárbaro y creo que soy una gran mamá y hago todo lo posible para que estén bien", dijo y luego aseguró que no las dejó solas.

"Yo estoy muy tranquila por la mamá que soy y creo que mis hijas también. De hecho se les nota que están sanas y felices. Yo no tengo ganas de entrar en el juego mediático y sumar peleas. Yo nunca dejé el hotel sin mis hijas, nunca las dejé solas y tuvimos un gran fin de semana".

¿Qué dirá Cubero?