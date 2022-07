Nicole Neumann ninguneó a Mica Viciconte tras el cruce que tuvieron por Sienna Cubero

Nicole Neumann y Mica Viciconte protagonizaron un fuerte enfrentamiento en redes sociales. Todo comenzó cuando la pareja de Fabián Cubero cuestionó a la modelo por compartir un video en donde se veía a Sienna, una de las hijas que tuvo con el exfutbolista, cayendo en la nieve.

"Lo que te parece gracioso es totalmente lo contrario. En vez de reírte ayudala a cruzar en un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores, es grave. Sé consciente", escribió Mica desatando la bronca de Nicole.



"La gente siempre va a hablar de vos, especialmente cuando te envidian a vos y a la vida que vivís. Dejalos. Vos afectás sus vidas, ellos no afectan la tuya", reflexionó la modelo, en un mensaje sin destinatario pero que se sumaba a los polémicos dichos de Viciconte.

Tras pasar las vacaciones de invierno con sus hijas en la Patagonia, Nicole volvió a Buenos Aires y fue captada por LAM. Desde el programa de Ángel de Brito quisieron saber su opinión respecto a lo que había pasado con Mica Viciconte y lejos de darle entidad, la top terminó por ningunearla.

"Ya no entro en nada que no venga de alguien que me quiere", dijo. Para cerrar y descartar el tema, la modelo cerró: "Yo sigo mi vida feliz".

Nicole Neumann compartió otro picante comentario en medio de la polémica con Mica Viciconte

En medio de estos dilemas, la modelo volvió a la carga y compartió un mensaje de reflexión que podría apuntar contra Viciconte.

