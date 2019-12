Noelia Marzol habló de su relación con Mati Napp y le contestó a una seguidora

Ángel de Brito fue el encargado de lanzar la bomba. El lunes el jurado de Bailando increpó a Mati Napp y le consultó por un presunto romance con Noelia Marzol.

"La verdad es que estoy acá para mi equipo, no voy a hablar de mi vida personal", dijo el coach y expareja de Flor Vigna. Lo cierto es que, después de que este rumor se dispersara, la bailarina se cruzó con una usuaria de Twitter que criticó este romance.

"Creo que Mati Napp está despechado sino no se entiende como puede estar saliendo con la mediática de Noelia Marzol que flirtio con medio mundo", comentó la usuaria y Noelia no tardó en responder. “Qué le pasa señora?? Es necesario agredirme? A parte porque me “flirteo” gente?”, disparó y luego agregó un dato que puede ¿confirmar? el affaire. “Jajajaja pobre de usted que no hace lo mismo... es muy saludable tener sexo”.

Que le pasa señora?? Es necesario agredirme? A parte porque me “flirteo” gente? Jajajaja pobre de usted que no hace lo mismo... es muy saludable tener sexo https://t.co/KwYTlP5MwT — noelia marzol (@noeliamarzol) December 5, 2019