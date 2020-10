Oriana Sabatini sorprendió con un inesperado mensaje a Malena Narvay

Oriana Sabatini tuvo un curioso gesto con Malena Narvay, ex novia de Julián Serrano, y le dejó un comentario que sorprendió a sus seguidores.

La periodista Juariu fue quien se percató de un amoroso intercambio entre las cantantes. La que inició esta amistad virtual fue la hija de Cathy Fulop quien comentó una de las fotos de su colega con "ok" y varios emojis de fueguitos. "Hola reini", respondió la actriz devolviendo las gentilezas.

A pesar de que no hubo declaraciones jugosas, la relación de Narvay con Serrano, ex pareja de Oriana, no cayó bien en la morocha. Al parecer, el influencer había comenzado un coqueteo con Malena apenas terminó su vínculo con Sabatini.

Sin embargo, el tiempo pasó para las diosas que, al menos en el mundo 2.0 parecen mantener una linda amistad.