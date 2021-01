Osvaldo Laport contó cómo está Soledad Silveyra tras sufrir un ACV, hace unos días

Sin duda, por todas las novelas que han hecho juntos y la amistad que han construido durante muchísimos años, Osvaldo Laport es una de las personas más cercanas a Soledad Silveyra, la actriz que sufrió un ACV hace pocos días y que, gracias a Dios, no le dejó secuelas.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” ,el actor relató cómo transitó esas horas de angustia al enterarse de la noticia y habló del estado de salud actual de su gran amiga: “Solita no fue una más en mi carrera. Le acabo de mandar un mensajito. Es una amiga, aprovecho para mandarle un abrazo, si bien estoy en contacto con ella. Está pachucha. Pero está bien gracias a Dios. Fue un susto lo que tuvo“, comenzó diciendo el artista.

“Le acabo de recordar que le envié un guión por WhatsApp de una dramaturga exquisita para que lo lea y se entusiasme en volver a jugar juntos en un escenario o detrás de una cámara. Está bárbara Solita. Fue una preocupación familiar enterarme de la noticia. Tenemos un vínculo familiar con mi familia y con la familia de ella. Es más, mi hija dice que Solita es la mamá de la ficción“, dijo y finalizó: “Ya estaba bien, recuperada y tenía que estar cinco días internada pero ya está en su casa y está muy bien“.

La palabra de Solita

"Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores. Me hice una resonancia en Medicus y me dijeron que era algo cerebral. Me llevaron al Sanatorio Otamendi", comenzó explicando la actriz de 68 años en Instagram.

En el comunicado, la celebridad argentina detalló: "Y luego a La Sagrada Familia donde me estaba esperando el Doctor Lylyk y equipo. Deciden hacerme lo mismos estudios y un cateterismo en el cual no intervinieron, aunque tenía esperanzas de que me pusieran un stent. Gracias".