Pablo Rago fue imputado por abuso sexual

El pasado diciembre, Érica Basile denunciaba a Pablo Rago por abuso sexual. "Cuando llegué estaba todo muy bien, hasta que se presenta una situación que yo no esperaba, estaba fumando un cigarrillo de marihuana. Me pide una práctica sexual, yo me niego y él se enoja, y se pone agresivo. Me empieza a insultar, a denigrar”, detalló la mujer.

“Pablo Rago está imputado, se va a tener que presentar y si se quiere ir del país va a tener que pedir permiso en el juzgado informando en dónde se va a encontrar”, explicó el abogado de la víctima, Alejandro Cipolla en diálogo con AM 1300 La Salada luego de que se formalizara la denuncia ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional 54 en la que explicó cómo habría sido la agresión sexual.

Los peritajes se realizarán entre enero y febrero y, si se confirmara que hubo abuso, "vamos a pedir la prisión inmediata". “Los peritajes son los que marcan si la mujer está diciendo la verdad y si quedó un daño ocasionado de ese episodio de abuso”, sumó el letrado.

“Rago está notificado y el Juzgado ya ordenó que se pidan los turnos correspondientes para las pericias psicológicas (para la víctima). Además, que se extraiga la conversación de WhatsApp”, dijo Cipolla.

"Él tiene la estrategia del olvido. Si vos te fijás, muchos programas de televisión, que son amigos, no tocaron el tema”, disparó el defensor de Basile.