Pampita, China Suárez y Vicuña: Ángel de Brito reveló un dato desconocido del escándalo del motorhome

El escándalo del motorhome sigue generando polémica y, después de la confusión de fechas de Benjamín Vicuña, Ángel de Brito aportó datos a la polémica que comenzó en 2015 con Pampita y la China Suárez.

El actor chileno había confirmado que su relación con la diosa comenzó "hace siete años" por lo que debió salir a aclarar que fue sólo un error y que este año cumplen seis años de amor.

Subido a esta polémica, el conductor de LAM dialogó con sus seguidores y respondió alguna de sus dudas. En Insta Stories el jurado de La Academia contestó si "Vicuña había engañado a Pampita con la China antes de que grabaran El hilo rojo", a lo que Ángel de Brito respondió: "Durante la filmación".

Ángel de Brito sobre el acercamiento entre Pampita y La China Suárez

Después del encuentro entre Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez la relación entre las "ex enemigos" fue motivo de discusión entre sus seguidores.

Esta noticia no pasó inadvertido para Ángel de Brito, quien dio su teoría sobre esta incipiente relación. "No les creo nada", disparó el conductor.

Sobre este vínculo, Pampita habló sin tapujos y reveló que no es la primera vez que la familia se reúne. "No tenemos por qué ocultar si compartimos un momento todos juntos porque es algo que suele pasar, sólo que nunca subimos cosas a redes. Entonces no tenía nada de malo”, agregó Pampita sobre su vínculo con la actriz.