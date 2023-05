Pampita sigue envuelta en el conflicto que mantuvo con Mar Tarrés luego de que le influencer le pidiera que firmara una petición a la que la modelo se negó y quedó expuesta.

Todo salió a la luz cuando la propia Mar publicó la negativa de Pampita a firmar la petición para crear un hospital veterinario en Córdoba, lo que desencadenó en un furioso cruce entre ambas.

Como si esto no fuera poco, Nicole Neumann se hizo eco del tema y salió a bancar a Mar Tarrés. "Vayan a firmar, porfa", escribió la modelo en una historia de Instagram, abriendo nuevamente la grieta con Pampita.

En este contexto, la modelo fue buscada por LAM en donde le consultaron cómo se tomó el gesto de Nicole. Ante la consulta, Pampita fue contundente: "Los que quieran ayudar que ayuden. Yo no me meto en el que quiere o en el que no quiere. Son distintas personalidades, distintas formas de manejarse", expresó sin vueltas.

El motivo por el que Pampita no firmó el petitorio

Luego, la modelo aclaró las razones por las que le negó su firma a Mar Tarrés y expresó su enojo por exponerla públicamente.

"No se sube eso que es privado. Yo le contesté apenas me escribió. Le contesté 'no puedo'. Suficiente con eso. No firmo cualquier cosa que no sé, y no firmo algo que no puedo hacer un seguimiento. Después la gente dona plata, ¿esa plata dónde va? No me gusta que mi firma esté metida en algo que no voy a controlar", aclaró Pampita.

"Ella me pone 'firmá ya'. Yo estaba trabajando. No me explicó de qué se trataba. Solo me pidió que firme algo al voleo", finalizó la modelo, muy molesta.

