Pedro Alfonso habló del embarazo de Paula Chaves: "Estamos para agrandar la familia"

Pedro Alfonso sumó una nueva cuota de misterio en torno al supuesto embarazo de su mujer, Paula Chaves, motivo por el cual la modelo se habría bajado de la obra que iban a encabezar juntos en Villa Carlos Paz: Atrapados en el Museo. Y aunque ninguno de los dos confirma o niega la noticia dada por Ángel de Brito, el actor aseguró que están para agrandar la familia.

"Ojalá más adelante les pueda dar más detalles. Yo no voy a confirmar nada. Voy a acompañar a Pedro, nos encanta Carlos Paz", había declarado Paula sobre los rumores de embarazo. Luego, Pedro expresó en LAM: "La apoyo siempre y la respeto en todas sus decisiones. Ella eligió no estar (...) No tengo mucho más para decir que lo que dijo Pau. Ella dijo lo que dijo y no hay nada que agregar. Estamos contentos y tranquilos".

Ahora, el papá de Olivia y Baltazar se refirió al tema en diálogo con Pampita Online: "Yo me guío por lo que dice Paula. Todavía no me enteré (si van a ser padres), digamos. La vi que puso un texto, se comunicó y respeto la decisión de ella, la acompaño y todo lo que quiera contar o no contar, yo voy a hacer el primero en apoyarla y acompañarla".

"En el caso que fuera así, ¿cuál sería tu reacción?", consultó la notera. "Estamos para agrandar la familia. Uno más, por lo menos, podría ser. Creo que nos podemos acomodar", concluyó Alfonso, generando más dudas al respecto.