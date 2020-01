Polémica con Abel Pintos: el entorno del músico tiene otra versión

En los últimos días se generó una gran polémica luego de que el intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria, canceló la presentación de Abel Pintos en el “Festival Navidad en los Cerros” por el alto cachet que habría pedido el artista.

Tras las fuertes acusaciones, desde el entorno del cantante negaron que el artista cobre cien mil dólares por presentación y niegan la convocatoria: “Nadie se comunicó con el manager desde Chilecito, absolutamente nadie. Si hubo revendedores en el medio, desconocemos”.

Brizuela y Doria había dicho: “Me parece una cosa muy loca que actué unos minutos y luego se vaya a casa con seis millones de pesos. Así nunca van a surgir nuestros artistas si no los valorizamos. Soy enemigo de ese tipo de festivales, el éxito pasa por otro lado. El municipio no está para hacer eventos. El Estado está para brindar soluciones”.

El funcionario reveló que en vez de gastar ese dinero en un show de Pintos prefirió no contratarlo y utilizar el dinero en revalorizar a artistas locales y en comprar una ambulancia para el distrito de Guanchín con la plata que se junten de las entradas.