Polémica por los "likes" de Wanda Nara al novio de Jujuy

Un nuevo escándalo tiene a Wanda Nara como protagonista. Fue Rodrigo Lussich quien dejó en evidencia a la empresaria que le habría dado “likes” en las redes sociales a nada más y nada menos que el novio de Jujuy Jiménez, Bautista Bello.



“Agarra fotos viejas, no actuales, que no están tan revisadas, pero que si entrás a stalkear, podés descubrir cómo le gusta a Wanda Nara la foto de Bautista Bello”, reveló Lussich.

“Ella comienza a construir su venganza likeando fotos de otros hombres en todo derecho y circunstancia”, agregó el conductor. Sin embargo, a este detalle que podría haber pasado desapercibido se sumó el comentario de Jujuy al respecto.



“Bauti me contó, me dijo ‘che, no sabés, mirá esto, qué raro’. Yo dije lo mismo, ‘qué raro’. Pero quedó ahí, nos pareció irrelevante. Nos reímos de la situación. No entendíamos bien qué onda, pero no se conocen”, dijo la modelo en un audio que le envió a Karina Iavícoli.



Fue en ese momento en que Lussich salió con una furiosa crítica contra Wanda: “Ahí está el tema porque vos le decís al mundo que no hay que meterse con una persona casada, que eso no se hace, que los códigos, por la China Suárez y tu marido, y se lo hacés a la otra con el novio”, disparó Rodrigo.

Wanda Nara reveló cómo es su intimidad sexual con Mauro Icardi tras el escándalo con La China Suárez

Wanda Nara y Mauro Icardi vuelven a estar en boca de todo el mundo. Ahora, la mediática habló del la intimidad sexual con del futbolista después del escándalo con La China Suárez.

En un mano a mano virtual con su hermana Zaira Nara, la mediática fue consultada sobre su presente de pareja con el futbolista del PSG y sin rodeos, le preguntaron si después del escándalo mejoró su vida sexual con el futbolista. "No, siempre tuvimos buena vida sexual; nunca me mejoró nada", confesó.

