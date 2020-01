Desde París, "Quique" Sacco recordó a Débora Pérez Volpin en su cumpleaños

Desde París, Francia, donde "Quique" Sacco se encuentra celebrando la llegada del 2020, junto a su pareja, la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el periodista no olvidó que el 30 de diciembre, ayer, su ex mujer, Débora Pérez Volpin, hubiese cumplido 52 años. Le dedicó un posteo en su cuenta de Instagram en donde continúa pidiendo justicia para la periodista quien falleció el 6 de febrero de 2018 mientras le practicaban una endoscopía.

Sacco compartió una foto de Débora que en pocos minutos llegó a los 11 mil corazoncitos y comentarios amorosos de parte de sus seguidores. De gran presente, hace tan solo dos semanas él y la ex funcionaria fueron tapa de CARAS al ser descubiertos cenando y así oficializaron su amor.

Ambos se había conocido en durante un almuerzo en el programa de Mirtha Legrand. Y si bien el corazón de Enrique volvió a sentir amor, está claro que jamás olvidará y dejará de luchar por la queridísima periodista Débora Pérez Volpin.