Revelan quién fue el verdadero amor de Ricardo Fort

La vida amorosa de Ricardo Fort tuvo vaivenes y muchos de sus romances llegaron a conocerse en televisión. Pero, a pesar de que muchos aseguran que Gustavo Martínez fue su gran compañero, Ayelén Fernández, ex representante del empresario, se animó a develar quién fue el verdadero amor del empresario.

Lo primero que se me viene a la cabeza es la verdad: Fue Virginia Gallardo. "No fue un chico que tuvo mucha suerte, según él. A la persona que recordó toda su vida fue a una pareja que luego se fue a vivir al exterior y nunca más volvió a ver, porque ese chico hizo su vida. Entonces, siempre estuvo solo", contó la rubia quien fue también su mano derecha y agente de prensa.

"Era un amor sumamente platónico, idílico y hasta de cuentos, te diría, porque no pasaba nada a nivel sexual, pero todo el resto era real. La persona que estaba al lado de Ricardo todo el tiempo como su pareja, era Virginia. La persona que más adoraba a sus hijos, era Virginia. Y los hijos la adoraban. Si estaba Virginia, él estaba tranquilo; si no estaba, mejor no estar cerca: Le agarraba la locura", añadió.