Uno de los momentos más complicados de Gran Hermano fue cuando, a la participante Furia Scaglione, le diagnostican leucemia grado 1. Mas allá del diagnóstico médico, Juliana acusó a sus compañeros de enfermarla a propósito para que no pudiera seguir en el juego.

Luego de estas acusaciones fue eliminada Virginia Demo de la casa más famosa, ya en el mundo exterior, la exparticipante contó detalles de las charlas que mantuvo con Furia y de cómo era la distribución de la comida en la casa.

Lo que sorprendió a todos es que una de las charlas que contó Virginia, que tuvo con Furia. tiene que ver con su enfermedad. Fue así que la última eliminada de Gran Hermano reveló un detalle que dejó boquiabiertos a más de uno.

Primero Virginia comenzó a defenderse de las acusaciones que se hacían de que ella y otros participantes le robaban comida a otros jugadores dentro de la casa. La comediante explicó que "No le estábamos robando nada a nadie. Con el resto del presupuesto comprábamos las cosas para la casa".

Esta aclaración viene ya que se los acusaban de comprarse gustos para ellos y que a otros no los dejaban. Virginia detalló que "Así como los fumadores se dan su gusto personal, nosotros utilizábamos muchísima menos plata para darnos un gusto personal. No le sacamos nada a nadie" comenzó a explicar Virginia en una nota con el noticiero Buen Telefe.

Luego Virginia apuntó contra Furia Scaglione y explicó sus declaraciones. "Quiero aclarar lo de Furia porque es muy feo que diga que la enfermamos por quitarle la comida. El Chino y Mauro se organizaban y se compraban tres maples y fruta. No éramos solo nosotras, el grupo de las Vizcacheras".

En esa aclaración de Virginia es cuando revela un dato de la enfermedad de Furia que se desconocía. La ex participante contó que "Furia, en algún momento, mucho antes de que se confirme su cuadro, me dijo que previo a entrar al programa le habían dicho que creían que tenía este diagnóstico, que no me gusta ni mencionarlo".

La periodista Lucia Illbele fue la que le consultó sobre esto y Virginia se despegó de la acusación y resaltó que Furia ya sabía de su diagnóstico. "Primero, no adjudicar una enfermedad a nadie porque evidentemente ya era preexistente. Sí puede ser que por falta de proteína o de alguna cosa, cuando le hicieron los análisis, surgiera nuevamente" expresó la comediante.

Virginia cerró el tema diciendo que "Nadie la enfermó, nadie le negó la comida. Quería aclarar lo de la Vizcachera por qué teníamos comida, porque nos organizamos, cada uno con su gustito personal, compraba una cosa, juntábamos todo y teníamos para todos" concluyó.

