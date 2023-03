Romina le reveló a Nacho que le regaló el liderazgo en Gran Hermano

La última prueba del líder en Gran Hermano fue bastante tensa. Comenzaron a competir los 5 participantes en una prueba que requería fuerza y equilibrio y a la final llegaron Romina y Nacho. Ambos se tuvieron que trepar y sostener a unos relojes enormes y finalmente, la exdiputada cayó y Nacho se convirtió en uno de los finalistas del reality.

Prueba del líder.

Los hermanitos sabían que en esta prueba se jugaban su lugar en la gran final del reality. Tras la prueba, Santiago Del Moro les anunció que en la próxima placa de nominados iban a quedar mínimo 3 jugadores y que el líder no iba a poder salvar a ninguno, como se venía haciendo hasta ahora.

Si bien a Romina y a Nacho se los vio con muchas fuerzas para ganar, sorprendió a los televidentes que la exdiputada se haya tirado rápidamente del reloj. Ahora, ella se sinceró y habló de sus sensaciones en una charla con Julieta y con Nacho de cara a la final.

Romina, Julieta y Nacho charlando.

"Llegamos re bien, ¿no?", le preguntó Nacho y Romina respondió: "Re, yo tenía para más rato". "¿Por qué saltaste? Vos me decías '¿salto?' y yo pensaba que estabas jodiendo", expresó el joven. "Ya te dije. Te juro, estaba re bien en la prueba esa. No estaba ni cansada ni transpirada. No porque es zafar de vuelta, Nacho", fue la respuesta de la exdiputada y frente a esto, Nacho le agradeció. "No, ¿por qué? Por ahí me lo ganaba también o por ahí vos seguías muchísimo más también. Yo sentía que tenía para un rato más, pero es como decir 'zafar, zafar, zafar'", disparó la exdiputada.

Y siguió: "Y me ponía a pensar 'zafo de vuelta y voy a estar una semana más yendo y pensando si la gente me banca o no'. Como vengo pensando desde la semana pasada que me salvó el Primo. No. Si me tengo que ir este domingo me voy, pero no voy a estar esquivando la placa ni en pedo. Te juro que eso pensaba". "Me re gusta ese pensamiento tuyo porque cualquiera hubiera dicho 'mejor, zafo y me quedo una semana más'", analizó Nacho. "No me gusta zafar realmente. Te juro por Dios", afirmó Romina.