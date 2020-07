Romina Malaspina contó que a los 10 años la encerraron en una casa para violarla

Invitada al piso de "Podemos Hablar" el programa de Andy Kusnetzoff por Telefe, Romina Malaspina, la conductora de Canal 26 relató un episodio de su niñez que la marcó durante muchos años. Al borde de las lágrimas pero con mucha valentía, la bellísima periodista contó que a sus 10 años mientras andaba en bicicleta la raptaron y quisieron violarla.

"De chica cuando tenía 10 años estaba andando en bicicleta por el barrio donde vivía y de la nada apareció un hombre que me tiró de la bici y me metió en una vieja casa, comenzó a manosearme y quiso violarme, yo no podía hacer nada contra la fuerza que tenía y estaba muy asustada", comenzó contando ante la atenta mirada de todos los invitados.

"Me salvó que una vecina empezó a los gritos y a llamar y pedir ayuda de inmediato. Este hombre se ve que se asustó pero tenía todo organizado porque salió corriendo de la casa y se subió a un auto que lo estaba esperando para escapar. Desde ese día le agradezco a Dios por haberme salvado y a la vecina por supuesto", finalizó.