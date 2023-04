Romina Uhrig fue la cuarta eliminada de "Gran Hermano" y una de las participantes que más polémicas generó en el afuera.

Pese a que tienen muchos detractores, que cuestionan sus ingresos y la vida que lleva, la exdiputada tiene en claro algo: quiere seguir en la televisión.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, la exparticipante del reality de Telefe está negociando pasar al programa "Editando tele" de Net TV, para poder seguir conectada con el medio y también en plan "venganza".

El estar en la TV le permitiría a Romina poder defenderse de las constantes críticas al haber sido diputada del "Frente de Todos".

Pese a esto, Romina, al igual que otros exparticipantes, estarían encontrando ciertos limitantes debido al contrato que aún tienen con Kuarzo, la productora de "Gran Hermano", quien limita los proyectos que surgen por fuera de la pantalla de Telefe.

Romina Uhrig aclaró su situación sentimental

Tras su salida de la casa más famosa del país, Romina Uhrig debió hacerle frente a algunos cuestionamientos, en especial respecto a su situación sentimental, ya que al tener una excelente relación con su ex Walter Festa, comenzó a decirse que habían regresado como pareja por el bien de sus hijas.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones Romina aseguró estar separada. “Se dijeron muchas cosas que no son ciertas: que maltrataba en el juego, que me metía con los cuerpos, que restringía la comida por estrategia o que hablaba mal de mis compañeros. Siempre dije la verdad en la cara cuando algo no me gustaba, no sé por qué tanto odio hacia mí de algunas personas”, comenzó en su descargo.

Finalmente, cuando fue consultada si mantenía una relación amorosa con Walter Festa, aclaró: “Estoy separada de Walter hace 11 meses: me acompañó al primer casting de GH y luego decidimos separarnos. Pero nos llevamos muy bien porque es un gran padre, que colabora un montón”, cerró la ex participante.

