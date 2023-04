Daniela y Thiago contaron con qué participantes no se hablan desde que salieron de Gran Hermano

Hace unas semanas que terminó Gran Hermano 2022, cuyo ganador fue Marcos Ginocchio. De todas formas, más allá de que el gran premio se lo llevó "el primo", hubo algunos participantes que saltaron a la fama y se ganaron un lugar en los medios. Por lo menos por ahora. Daniela Celis y Thiago Medina son algunos de estos.

Recientemente, Thiago abrió una verdulería en La Ferrere y le está yendo muy bien con su nuevo proyecto. Daniela, que todavía sigue en algo con el ex participante oriundo de González Catán, fue a visitar el local de frutas y verduras y habló en Cortá Por Lozano, programa que conduce Vero Lozano en Telefe. Con cierta picardía, la conductora del programa de las tardes le consultó a Pestañela a quién de los ex participantes de Gran Hermano 2022 le daría un canje al abrir su centro de estética, proyecto en el cual está trabajando.

Daniela en la verdulería de Thiago en La Ferrere

Daniela contestó sin pelos en la lengua y dijo: "Si vivo de canje no genero nada. Yo estoy invirtiendo acá. Todos los días estoy juntando para ponerlo, por eso no puedo abrirla todavía", explicó claramente. Entonces, Costa, panelista del programa, le comentó una situación. "La Tora dijo que no tiene un mango y que tiene que pagar el alquiler. O sea que a ella le tenés que hacer de canje hasta que pueda pagar. Juli tiene casi 2 millones de seguidores", dijo con humor.

Sin embargo, parece que la charla no le convenció a Juariu, que le agregó picante y le preguntó a la parejita: "¿Dejaron de seguir a algún participante de Gran Hermano en las redes sociales?". Entonces, Daniela reveló sin tapujos: "Si, yo sí. Yo seguía a Tini. Cuando entramos en la casa nos seguíamos las dos y cuando salí, ella me dejó de seguir a mí primero y ahí dije 'chau'", comentó la pareja de Thiago.

Daniela en Gran Hermano

Filosa, Daniela agregó: "Después me di cuenta de que estuvo en varios lugares diciendo cositas bien yarará... No sigo a gente con la que no comparto energía. Fuera malas vibras", dijo haciendo referencia a la frase viral de su amiga Juli Poggio.

A otra que le gusta el chisme es a Vicky Xipolitakis, que no se aguantó las ganas de hacerle una pregunta a Daniela. "Dani, ¿con alguno de los ex hermanitos cortaste relación?". Entonces, Pestañela explicó directa: "Con los que no me interesaban, nunca tuve relación directamente" y Thiago agregó: "Es fácil acá afuera. Cuando te los encontrás, los saludás por respeto y listo", explicó sobre la diferencia entre estar dentro de la casa con gente con la que no se llevaba y estar en el afuera.

Thiago y Daniela en Gran Hermano 2022

Por último, para finalizar y cerrar el tema con toda la picardía posible, Daniela hizo una lista de aquellos con los cuales no tiene ningún tipo de relación y que no quiere tenerla: "Con Maxi, Coti y Cone es un 'hola y chau'. Nuestro grupito siempre fue Juli, Romi, a lo sumo Nacho, Thiago, La Tora, Alfa...", comentó segura.

NL.