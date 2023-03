Romina Uhrig de Gran Hermano volvió a estar en el centro de la polémica luego de revelar nuevos detalles internos del reality.

La exdiputada contó que fue convocada al confesionario y que "Big" le hizo un comentario que le cambió su forma de pensar y que eso repercute en el juego.

“Ayer con la charla que tuve con Gran Hermano, se me prendió la lamparita. Me dijo ‘Es justo que los 4′ y ahí me puse a pensar”, dijo Romina, pero inmediatamente las cámaras cortaron la charla de la participante.

Pese a esto, el video de la participante se viralizó entre los fans de Gran Hermano que indignados señalaron lo "arreglado" que está el juego.

Gran Hermano: Romina contó por qué se separó de su marido, el ex intendente de Moreno

La vida amorosa de Romina Uhrig es motivo de misterio en Gran Hermano y muchos aseguran que la ex diputada no está separada de manera definitiva del ex intendente de Moreno, Walter Festa.

Sin embargo, la jugadora contó en la casa algunos detalles que dieron que hablar sobre los motivos verdaderos de su ruptura. "Por momentos es como que re extraño a Walter cuando me acuerdo de cosas", contó la ex diputada a Julieta y Daniela, durante la noche de cine en Gran Hermano.

En su relato, Romina también reveló que el funcionario había "comenzado el duelo" mucho antes de la ruptura definitiva. "Se ve que hace rato que quería separarse y no se separaba de mí. Él lo re superó y ya lo había superado en casa”, contó.

VO