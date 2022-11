Santiago del Moro habló de los participantes de Gran Hermano y dijo quien podría ser el posible ganador

Ante el éxito enorme que esta generando Gran Hermano, Santiago del Moro habló de los participante de la casa, de como se manejan en el juego y quien podría llegar a la final.

En una nota que le hicieron en el programa LAM, de Ángel de Brito, el conductor de la casa mas famosa del país dijo: “Todavía, muchos no han mostrado su verdadera personalidad. El otro día tuvieron en el piso a Juan Reverdito. Viste que cuando lo hablas con él, es un tipo que tuvo una vida muy complicada, muy difícil y es un tipo muy sensible. Eso no lo mostró en la casa”, agregó Santiago.

¿Quien es un posible finalista para el conductor?

Santiago del Moro no solo habló de los participantes, también dijo quien podría ser un posible ganador de esta nueva temporada: “Creo que los que más lejos llegan, en definitivamente, son los que son más naturales y los que fluyen. Yo no sé si la gente premia tanto la estrategia, más allá de la jugada maestra que eso siempre está bueno, pero me parece que lo que premia la gente es la esencia”.

“Después sí, hay un momento en el que tenes que jugar porque no llegás. Pero entrar tan desesperados jugando tan tensos de entrada… mirá cómo les fue a los que hicieron eso, ¿no?”, cerró el conductor.