Se acabó la calma: Martín Baclini le tiró un "palito" a Cinthia Fernández

Cuando Martín Baclini y Cinthia Fernández se separaron en medio del "Bailando por su Sueño" del año pasado las peleas mediáticas se libraron por todos los frentes. Pasos de facturas, acusaciones y muchas idas y vueltas en los medios peleando. El 2020 había empezado de la misma manera pero desde hace unos meses la expareja se había llamado a silencio, por lo menos hasta ahora que el empresario le tiró un palito, quizás sin darse cuenta, a la bailarina y panelista.

Con la incorporación de el a "Cantando por un Sueño" (cantará con Charlotte Caniggia en el trío) la paz se terminó y a Cinthia le cayó muy mal la noticia y él en diálogo con Ciudad Magazine habló de cómo está actualmente la relación con ella: "Yo no tengo diálogo con Cinthia. Eso sí, siempre voy a decir que con ella tuvimos actos hermosos y muy genuinos. Ella es excelente como novia", comenzó tirándole flores a su ex, pero la cosa no quedó ahí...

Siguiendo con el tema expresó: "Como ex, se le complicó un poquito... Es la realidad. Pero uno siempre tiene la ilusión de que... No tuvimos la oportunidad de hablar en un café y que sanemos, o algo". Rápido de reflejos, Lizardo Ponce le preguntó porque no es una buena ex y Martín respondió sin titubear: "Yo lo que digo es que Cinthia fue una excelente novia y como exnovia, tal vez, desde el dolor, habló cosas que...", afirmó sin terminar de completar la frase.

¿Qué dirá Cinthia al enterarse que fue calificada de esa manera?