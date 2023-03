A pocos días de que comience el Lollapalooza Argentina 2023, una artista que formaba parte del line up confirmó que debido a "circunstancias imprevistas", no podrá estar presente en el festival que se llevará a cabo el 17, 18 y 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Semanas atrás, Travis Baker, baterista de Blink-182 sufrió una lesión en su dedo, por lo que banda tuvo que cancelar su presentación y ser remplazada por Twenty One Pilots.

Twenty One Pilots.

La artista que no formará parte del festival es Willow Smith, cantante e hija del reconocido actor Will Smith. "Debido a circunstancias imprevistas no podré presentarme para mis fans en Sudamérica y México. Espero volver muy pronto", expresó en su cuenta de twiter.

Tweet de la artista.

Willow, tenía planificado presentarse el viernes 17 de marzo en el escenario Flow a las 16 hs. Pero debido a su anuncio, la producción deberá reorganizar los horarios de la grilla y la planificación, para cubrir su ausencia.

Willow Smith.

Nacida en Los Ángeles, California, el 31 de octubre del 2000, Wilow tuvo su debut en la pantalla grande a los 7 años, cuando compartió elenco con su padre, Will Smith en la película Soy Leyenda.