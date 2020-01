Fuerte polémica en las redes sociales por un video de Sebastian Yatra

Sebastián Yatra se vio involucrado en una fuerte polémica que se desató en las redes en las últimas horas por su video “Mañana no hay clases”. El repudio generalizado al clip se dio porque muchos creen que el cantante sexualiza a menores, ya que las chicas que están en el material aparecen vestidas con uniforme escolar.

La canción, que cuenta con más de 20 millones de reproducciones, aparecen las jóvenes colegialas preparándose para salir, y Yatra, quien se muestra junto a los cantantes puertorriqueños Ñeujo & Dálmata, baila sensual mientras canta parte de la letra del tema.

Cabe destacar que si bien el video se publicó hace tres meses, es ahora que tomó relevancia y muchos usuarios comentaron: “¿Adultos cantando sobre meterse con menores de edad y chicas con uniforme en el video?”, " Al ver el mv de Mañana no hay clases recuerdo haber comentado con mí vieja mí rechazo hacia este tipo de videos donde sexualizan a colegialas, que obviamente son menores de edad por el simple hecho de tener uniforme. Este tipo de videos no suman si no que restan", fueron algunos de los mensajes.