Verónica Monti habló sobre la salud de Sergio Denis a casi 10 meses de su caída

Hace casi 10 meses, el 11 de marzo de este año, Sergio Denis (70) cayó en la fosa de la orquesta del teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán mientras hacía una presentación y debido a la gran profundidad de lugar (casi tres metros), el querido músico sufrió severos golpes y traumatismos en el cráneo que lo postraron a una cama de la cual nunca pudo despertar.

Por ese entonces estaba de novio con la joven periodista Verónica Monti (40), con quien habló minutos antes de salir a escena y hasta le confesó que no se sentía pleno para cantar. Si bien ellos eran muy felices las familias de ambos -por la diferencia de edad- se opusieron al noviazgo y una vez que Sergio fue trasladado a Buenos Aires, la familia Hoffmann (el verdadero apellido de Denis) le impuso una medida para que ella no pueda visitarlo y ni hablar de él.

Sin embargo Verónica visitó Canal 9 y habló de la salud de su última pareja: "Él no presenta cambios, sigue estando mal. Sergio no tuvo mejoras y eso no es bueno, lo puede decir cualquier neurólogo. Este no fue un año bueno. Fue un año de sufrimiento, muy difícil para mí. Un año para olvidar. La verdad es que ya van a pasar 10 meses y no hubo un solo avance de su estado. Es imposible con ese pronóstico decir que puede mejorar. A mi me duele muchísimo porque es una persona con un corazón increíble, pero la realidad es que desde que está en el ALCA no mejoró y eso es malo", le dijo a Carla Conte.