La tremenda frase de Verónica Monti al cumplirse 9 meses de la caída de Sergio Denis

Verónica Monti (41) fue el último gran amor de Sergio Denis (70) y si bien apenas estuvieron juntos entre 6 y 8 meses, no fue por un desamor que dejaron de verse, sino la desgracia que se interpuso en su vida. Su última comunicación fue el mismo 11 de marzo minutos antes de que él caiga en la fosa de la orquesta del teatro en Tucumán donde cantaba, y luego no pudo verlo más.

¿Acaso no quiso visitarlo una vez que lo trasladaron a Buenos Aires? La respuesta es sí, de hecho lo intentó varias veces, pero una medida judicial pedida por la familia Hoffmann (como es el verdadero apellido del cantante) le impide verlo o nombrarlo y por eso ella jamás pudo volver a acercar su mano hacia él.

Dolida, triste y melancólica, Verónica posteó unas imágenes en donde están juntos por primera vez en las plazas de Barrancas de Belgrano y escribió una contundente y tremenda frase: "Soltá y volá. Necesitas paz. 9 meses. Un embarazo. Ni en mi más loca fantasía pensé resistirías tanto, a la vez no le encuentro sentido. Ya no estás. Tu corazón late pero vos no estás, y esto por cierto duele y mucho. Cada mes pasa tengo menos que decir, me gana el hastío. Soltá vecino que tu abuela, el loco de Coronel Suárez y el flaco te esperan. Salí del sufrimiento por más fue, es y será tu zona de confort. No seas pelot... Pensá una put... vez en vos y buscá tu paz. Ya nos volveremos a ver. Formamos parte de esas historias que siempre terminan y nunca se acaban".

Fuerte.