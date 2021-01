Sofía "Jujuy" Jiménez contó que un famoso futbolista "le tiró onda" en las redes

Jujuy Jiménez se está abriendo a contar parte de su intimidad frente a las cámaras. La modelo estaba siendo entrevistada por Jey Mammon, cuando se puso a hablar de sus últimas relación, sin embargo la morocha sorprendió cuando reveló que Neymar le tiró onda pero que ella lo rechazó.

“Una vez me escribió Neymar (por Instagram)", comenzó Jujuy sobre el astro del fútbol brasileño, sin embargo la modelo desvió inmediatamente la charla a la relación que el deportista mantendría actualmente con una cantante argentina. “Quizás está naciendo el amor entre Emi Mernes y Neymar. ¡Sería hermoso!", dijo la modelo dando a entender que no había un gran interés.

"Si realmente está con Emi, que se ponga las pilas y deje de tirotear a todas en rede sociales. Los hombres deben hacer eso, tiran para ver cuál pica", dijo contundente sobre el accionar de Neymar.

“Jujuy” Jiménez respondió a las acusaciones sobre su cumpleaños con amigos

Sofía “Jujuy” Jiménez celebró su cumpleaños número 30 este domingo y lo hizo con un gran festejo en Pinamar. Pero esto no gustó nada y muchas personas la atacaron en las redes sociales, ya que incumplía los protocolos ante la Pandemia de Coronavirus que vive Argentina.

“Me parece de muy poco compañeros, primero, acusarme de algo que ni me hablaron personalmente, me parece que hubiera correspondido que me llamen y me pregunten ‘che, ¿qué onda tu cumple, cómo fue?’. Me parece que salir a hablar con la situación como está, es de muy mal gusto o por lo menos yo no me manejo de ese modo”, comenzó en su descargo que publicó a través de InstaStories.

“Pero para aquellos que tuvieron esa mala intención, les cuento que si estoy subiéndolo a las redes es obvio que no lo considero incorrecto”, explicó. “Estaba en Pinamar con todas amigas que vinieron de Jujuy y se hicieron el PCR en Ezeiza, incluso yo también me lo hice el viernes antes de salir porque para otro laburo me pidieron un testeo" dijo, notablemente enojada. En todos los casos, las pruebas dieron negativo, razón por la que la modelo avanzó con la organización de su cumpleaños. “Estaba todo chequeado, controlado, alquilé una casa... obviamente cuando estás comiendo torta, tomando algo, te sacás el barbijo”, explicó.