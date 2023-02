Sofía "Jujuy" Jiménez fue noticia en los últimos días por la polémica campaña sobre la menstruación, a la que se sumó y generó un gran revuelo.

En medio de esta situación, la modelo dio una nota a LAM y allí habló de todo, especialmente sobre su expareja, Juan Martín del Potro, quien semanas atrás estuvo en boca de todos luego de que una joven lo acusara de infiel.

Oriana, la mujer que salía con el tenista, cuestionó su fidelidad compartiendo un extracto de la canción de Shakira y sumando otros nombres a la lista: "Completamente a favor del pase de factura de Shakira, pero ella tuvo servido el 'Clara-mente no es como suena. Yo, en cambio, tengo que encontrar una palabra que rime con Sofía, Renata, Victoria, Milagros, Lucía, Florencia, Antonela, en una misma canción", lanzó picante mencionando a Jiménez.

En este contexto, Ángel de Brito indagó si había tenido un acercamiento con Del Potro. "Lo vi, porque vi mi nombre. Convengamos que hay muchísima Sofías. No tiene por qué estar hablando de mí. Es un tema muy del pasado. Yo disfruto muchísimo de mi presente. No quiero gastar energía ni tiempo...", negó la modelo asegurando que su historia con Juan Martín estaba cerrada.

Sofía "Jujuy" Jiménez y la picante frase contra Juan Martín del Potro

"Lo de Juan pasó en la pandemia. Pasó un montón de tiempo", reconoció Jujuy Jiménez en su charla con Ángel de Brito. "Disfruto tanto de mi presente y me parece una pérdida de tiempo hablar de mi pasado. No sé cuál será su estado hoy. No hablo con él hace un montón. Siempre le voy a desear lo mejor.

"Del Potro le escribió a todo el mundo. A mí me escribió. Ni me acuerdo en qué año…", acotó Estefi Berardi con respecto al comportamiento del tenista. "Bueno, si vamos a hablar de esto, me levanto y me voy. ¿Qué es esto?", se burló Sofi.

Luego, para cerrar el tema se despidió con una contundente frase: "Ni me acuerdo qué pasó en esa historia…Otra mancha en mi pasado".

VO